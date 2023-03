La confessione di Ornella Vanoni a Belve | «Ho fatto soffrire le donne che ho amato» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 21 marzo 2023) Una vita di eccessi e piena e ricca di soddisfazioni.nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, 21 marzo, sudi Francesca Fagnani per Rai2, ha regalato alcune piccoli retroscena, più o meno noti, sulla sua vita privata., che non ha mai negato di aver avuto relazioni con alcune, ha rivelato di aver «leche ho». Senza far nomi, l’artista ha raccontato: «Lesono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto, e infatti hoqueste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava». Quanto ai suoi amori,non ha ...