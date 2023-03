La confessione di Claudio Amendola: «Sono stato dipendente dalla cocaina. In futuro? Sarò ricordato per i Cesaroni» – Il video (Di martedì 21 marzo 2023) «Sono stato dipendente dalla cocaina e ne Sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli». Così Claudio Amendola torna a parlare del suo rapporto con le droghe nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, 21 marzo, su Belve di Francesca Fagnani per Rai2. «Quando ti rendi conto – ha detto – che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato». Un percorso che, riferisce l’attore, ha affrontato completamente da solo. Turbolenta è stata anche la sua adolescenza, durante la quale finì anche al carcere di Regina Coeli. «Ci Sono finito a ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) «e neuscito perché c’era qualcosa di importante: i figli». Cosìtorna a parlare del suo rapporto con le droghe nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, 21 marzo, su Belve di Francesca Fagnani per Rai2. «Quando ti rendi conto – ha detto – che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è». Un percorso che, riferisce l’attore, ha affrontato completamente da solo. Turbolenta è stata anche la sua adolescenza, durante la quale finì anche al carcere di Regina Coeli. «Cifinito a ...

