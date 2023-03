La collezione apparel spring summer 2023 di Premiata (Di martedì 21 marzo 2023) Premiata, dopo la presentazione della prima collezione ready to wear, evolve la sua proposta total look con la spring summer 2023. Il brand italiano propone una collezione dall’anima originale e avanguardista, dai toni brillanti ed energici. Le nuance variano da quelle più vivaci del lime e dell’arancio, a quelle più delicate del lilla. Immancabile, la sobrietà dei bianchi e dei neri. I materiali leggeri e traspiranti, utilizzati su design puri ed eleganti, rendono questa collezione un perfetto ibrido tra activewear e look formali. La duplice anima della linea apparel di Premiata rispecchia perfettamente il binomio che da sempre caratterizza il brand: la grande e pregiata tradizione manifatturiera della prima linea cuoio e il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 marzo 2023), dopo la presentazione della primaready to wear, evolve la sua proposta total look con la. Il brand italiano propone unadall’anima originale e avanguardista, dai toni brillanti ed energici. Le nuance variano da quelle più vivaci del lime e dell’arancio, a quelle più delicate del lilla. Immancabile, la sobrietà dei bianchi e dei neri. I materiali leggeri e traspiranti, utilizzati su design puri ed eleganti, rendono questaun perfetto ibrido tra activewear e look formali. La duplice anima della lineadirispecchia perfettamente il binomio che da sempre caratterizza il brand: la grande e pregiata tradizione manifatturiera della prima linea cuoio e il ...

