La Cina media pure tra Iran e Arabia saudita | così Pechino guadagna la fiducia dei paesi del Golfo

(Di martedì 21 marzo 2023) La scorsa settimana l’e l’hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche in un vertice a. L’azione diplomatica tra i dueè iniziata due anni fa, quando l’ex primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadimi ha organizzato alcuni incontri preparatori, e gli incontri più recenti in Oman sono una continuazione rispetto ai precedenti. La parte più interessante della storia non è necessariamente l’accordo in sé, ma il ruolo dellacometore tra le due parti. Questa non è la prima incursione dellasulla scena mediorientale: alla fine dell’anno scorso il primo vertice arabo-chino a Riyadh ha evidenziato la strategia cinese di impegno con idelper costruire un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : L'incontro tra #XiJinping e #Putin certifica: i media nostrani fatto (di nuovo) cilecca ?? #Ucraina #Guerra - michele_geraci : Accordo #SaudiArabia #Iran, credo sia la notizia più importante e meno trattata dai nostri media Export di… - Lukyluke311 : La Cina, erede della dinastia Tang (diplomazia con l’impero persiano sassanide e il califfato arabo omayyade) e dei… - News24_it : Media Cina, Xi invita Putin al terzo Forum Belt and Road - rolandoroccando : RT @NicolaPorro: L'incontro tra #XiJinping e #Putin certifica: i media nostrani fatto (di nuovo) cilecca ?? #Ucraina #Guerra -

Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...AGGIORNA QUI IL LIVEBLOG PER VEDERE NUOVI POST 13:35 -: Xi invita Putin al terzo Forum Belt and Road Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi inper partecipare al terzo Forum Belt and Road ...Secondo i resoconti dei, il gigante tecnologico taiwanese TSMC, il più grande produttore di ... Tuttavia, lasi oppone sistematicamente agli scambi ufficiali tra Taiwan ei suoi partner ...

Cina, perché Xi media per la pace tra Russia e Ucraina Esquire Italia

La visita in Russia, ha detto Xi a Mishustin, citato dai media di Mosca, risponde a una "logica storica", e i due Paesi sono "partner strategici". Xi ha esteso l’invito a visitare la Cina anche a ...Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi in Cina per partecipare al terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale che Pechino ha in progr ...