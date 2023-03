‘La Campania per il clima’, nuove idee per la sostenibilità ambientale (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Osservatorio regionale e gestione rifiuti – biodiversità – prevenzione e salute della Regione Campania e l’Unifortunato, organizzano nella giornata di mercoledì 22 marzo alle ore 10.30, una Tavola rotonda sul tema: “LA Campania PER IL CLIMA – nuove idee per la sostenibilità ambientale”, verso il forum regionale su: “Acqua, Aria, Rifiuti, Economia circolare”. L’aula magna dell’Ateneo Telematico ospiterà l’interessante confronto con l’Università per la elaborazione di una nuova strategia condivisa. La grande questione della sostenibilità ambientale – la nuova grande questione sociale del XXI secolo – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’UniFortunato prof. Giuseppe Acocella – rischia di essere trascinata in un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Osservatorio regionale e gestione rifiuti – biodiversità – prevenzione e salute della Regionee l’Unifortunato, organizzano nella giornata di mercoledì 22 marzo alle ore 10.30, una Tavola rotonda sul tema: “LAPER IL CLIMA –per la”, verso il forum regionale su: “Acqua, Aria, Rifiuti, Economia circolare”. L’aula magna dell’Ateneo Telematico ospiterà l’interessante confronto con l’Università per la elaborazione di una nuova strategia condivisa. La grande questione della– la nuova grande questione sociale del XXI secolo – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’UniFortunato prof. Giuseppe Acocella – rischia di essere trascinata in un ...

