(Di martedì 21 marzo 2023) Un bambina diè entrata in contatto con alcune gocce di acido o di disinfettante durante il suo battesimo a. La storia la racconta la Gazzetta del Sud, segnalando che si è trattato di un incidente. Laè stata medicata in ospedale e subito dimessa. Secondo una prima ricostruzione uno zio della piccola durante il rito ha avvertito un bruciore venendo a contatto con l’acqua battesimale. Alcune gocce sono cadute sulla testa e sul collo della bambina. Le parti si sono subito arrossate. A quel punto la bambina è stata trasferita al Policlinico di. I medici hanno constatato che le sue condizioni di salute non richiedevano il ricovero ed è tornata a casa. Dalle indagini dei carabinieri diè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Acido nell'acqua per usare il battesimo, bimba di otto mesi finisce in ospedale -… - infoitinterno : La bimba di otto mesi battezzata con l'acido nell'acqua benedetta a Villafranca Tirrena (Messina) - lacittanews : A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, al posto dell’acqua santa nella fonte battesimale c’era un’altra so… - glooit : Messina, acido al posto dell’acqua santa al battesimo: in ospedale una bimba di otto mesi leggi su Gloo… - GDS_it : Momenti di terrore in una chiesa di Villafranca Tirrena. C'era acido diluito nell'acqua santa durante il battesimo… -

Unadimesi è stata medicata in ospedale, e subito dimessa, dopo che ieri inuna chiesa di Villafranca Tirrena durante la somministrazione del battesimo è entrata in contatto con delle gocce di ...Poteva trasformarsi in tragedia il battesimo di unadimesi in una chiesa di Villafranca Tirrena , nella provincia di Messina . Durante il rito della purificazione, quella che si pensava fosse acqua santa era in realtà disinfettante usato ...Un bambina dimesi è entrata in contatto con alcune gocce di acido o di disinfettante durante il suo ... Laè stata medicata in ospedale e subito dimessa. Secondo una prima ricostruzione uno ...

La bimba di otto mesi battezzata con l'acido nell'acqua benedetta a ... Open

Una bimba di otto mesi è stata medicata in ospedale, e subito dimessa, dopo che ieri in una chiesa di Villafranca Tirrena durante il rito del battesimo è entrata in contatto con delle gocce di un ...La piccola è stata medicata e subito dimessa. L’incidente dovuto forse a una disattenzione di un collaboratore del parroco ...