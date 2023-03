Kylian Mbappè è il nuovo capitano della Nazionale francese di calcio (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - , una nomina arrivata direttamente da Didier Deschamps. L'attaccante del Psg sostituisce il portiere Hugo Lloris, che ha detto basta alle convocazioni dei "bleus". Mbappè, 24 anni, (66 presenze, 36 gol) ha accettato il nuovo ruolo dopo un colloquio con lo staff guidato da Deschamps lunedì sera. L'allenatore della Francia ha parlato anche con Antoine Griezmann, promosso vice-capitano al posto di Raphael Varane, che ha detto 'no' alle convocazioni in Nazionale dopo la Coppa del Mondo 2022. Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - , una nomina arrivata direttamente da Didier Deschamps. L'attaccante del Psg sostituisce il portiere Hugo Lloris, che ha detto basta alle convocazioni dei "bleus"., 24 anni, (66 presenze, 36 gol) ha accettato ilruolo dopo un colloquio con lo staff guidato da Deschamps lunedì sera. L'allenatoreFrancia ha parlato anche con Antoine Griezmann, promosso vice-al posto di Raphael Varane, che ha detto 'no' alle convocazioni indopo la Coppa del Mondo 2022.

