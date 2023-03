Kvara cuore d’oro | realizzato il sogno del piccolo Giorgi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Khvichatskhelia campione non solo in campo ma anche fuori. L’attaccante georgiano del Napoli sta sbalordendo tutti con le sue prodezze nel campionato italiano ed anche in Champions e nel suo Paese, in Georgia, è diventato un vero e proprio idolo. Idolo, soprattutto, dei tanti bambini che sognano di diventare come lui, anche coloro che sono più svantaggiati. E’ il caso diMurvanidze, un bambino malato di cancro, attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Maia Iashvili di Tbilisi. E’ uno dei tanti pazienti seguiti dalla Monk Andrews Foundation, una fondazione che si occupa di dare assistenza alle famiglie con bambini malati oncologici, proprio come il, ospitandoli ed occupandosi della loro riabilitazione in una struttura chiamata “Happy Home”, ...