Kurt Angle: “Undertaker non avrebbe mai dovuto perdere a Wrestlemania!” (Di martedì 21 marzo 2023) Kurt Angle non fa mai dichiarazioni banali. L’Olympic Gold Medalist, durante un estratto del suo ultimo podcast, ha affermato quello che diversi fan pensa da quel giorno del 2014 tanto importante per l’economia del wrestling mondiale. La Streak di Undertaker a Wrestlemania non andava interrotta. “Lesnar è stato l’avversario giusto, ma per me fu una scelta sbagliata” “Non credo che dovesse essere rotta (la Streak ndr). Undertaker si sarebbe dovuto ritirare imbattuto. La Streak avrebbe dovuto rimanere scolpita nella pietra per sempre. La vittoria di Brock Lesnar, se mai dovesse esserci qualcuno degno di batterlo, è giusta. Ma io non sono d’accordo. avrebbe dovuto rimanere imbattuto, nessun dubbio a riguardo. La sua legacy ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 marzo 2023)non fa mai dichiarazioni banali. L’Olympic Gold Medalist, durante un estratto del suo ultimo podcast, ha affermato quello che diversi fan pensa da quel giorno del 2014 tanto importante per l’economia del wrestling mondiale. La Streak dia Wrestlemania non andava interrotta. “Lesnar è stato l’avversario giusto, ma per me fu una scelta sbagliata” “Non credo che dovesse essere rotta (la Streak ndr).si sarebberitirare imbattuto. La Streakrimanere scolpita nella pietra per sempre. La vittoria di Brock Lesnar, se mai dovesse esserci qualcuno degno di batterlo, è giusta. Ma io non sono d’accordo.rimanere imbattuto, nessun dubbio a riguardo. La sua legacy ...

