Kostic come Lichtsteiner | identici | tranne per una singola cosa

Filip Kostic e Stephan Lichtsteiner hanno fatto la fortuna presente e passata della Juve e le similitudini sono molto evidenti. Uno dei migliori acquisti in questa sessione di mercato da parte della Juventus è stato sicuramente Filip Kostic. Il serbo era uno dei pezzi pregiati in giro per l'Europa e i bianconeri hanno fatto un grandissimo colpo nel poter concludere l'affare con l'Eintracht. Per molti si tratta di un giocatore di molta corsa e poco altro, ma alla fine il suo ruolo è troppo prezioso. Questo ha portato diversi sostenitori a vederlo come l'erede di Stephan Lichtsteiner con alcune somiglianze che sono evidenti. Kostic e Lichtsteiner (Fonte: LaPresse)I due laterali hanno sicuramente fatto della corsa il loro principale punto di forza.

