Kia - Concept EV5, la "sorellina" della 9 (Di martedì 21 marzo 2023) Presentata la EV9 di serie, la Kia è già pronta a svelare la futura sorella minore: sono infatti state diffuse le prime immagini della Concept EV5, che debutterà inizialmente sul mercato cinese nella seconda metà dell'anno avviando per la Casa coreana una nuova fase strategica. Per il momento non sono stati diffusi dati tecnici, ma è piuttosto scontato immaginare che la base sia la piattaforma modulare E-gmp, abbinata ai powertrain già noti sugli altri prodotti del marchio. Imponente come la sorella. Lo stile della Concept EV5 ricorda quello della EV9 nelle proporzioni e nel trattamento delle superfici, con fiancate imponenti e linee anticonvenzionali; inoltre, nel frontale tornano la Digital Tiger Face e il gruppo ottico sottile e verticale. In coda, i Led sono invece orizzontali, ma l'andamento ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 marzo 2023) Presentata la EV9 di serie, la Kia è già pronta a svelare la futura sorella minore: sono infatti state diffuse le prime immaginiEV5, che debutterà inizialmente sul mercato cinese nella seconda metà dell'anno avviando per la Casa coreana una nuova fase strategica. Per il momento non sono stati diffusi dati tecnici, ma è piuttosto scontato immaginare che la base sia la piattaforma modulare E-gmp, abbinata ai powertrain già noti sugli altri prodotti del marchio. Imponente come la sorella. Lo stileEV5 ricorda quelloEV9 nelle proporzioni e nel trattamento delle superfici, con fiancate imponenti e linee anticonvenzionali; inoltre, nel frontale tornano la Digital Tiger Face e il gruppo ottico sottile e verticale. In coda, i Led sono invece orizzontali, ma l'andamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianoMotor : Kia EV5 concept, la versione baby della EV9 arriverà in Europa? - stuckjes : Kia EV5 concept, la versione baby della EV9 arriverà in Europa? - motoblog : Kia EV5 concept, la versione baby della EV9 arriverà in Europa? - gigibeltrame : Kia Concept EV5, primo assaggio del nuovo SUV elettrico. Debutto in Cina entro l'anno #digilosofia… - HDblog : Kia Concept EV5, primo assaggio del nuovo SUV elettrico. Debutto in Cina entro l'anno -

Kia EV5 concept, la versione baby della EV9 arriverà in Europa Mica male la Kia EV5 concept, presentata al Kia Chinese EV Day. Se la EV9 ha sorpreso per design e stazza, non pochi si sono chiesti se sia davvero utilizzabile sulle nostre, piccole, strade. In attesa di provarla ... Kia EV5 Concept: sarà presto realtà PRIMA IN CINA - In occasione del Kia Chinese EV Day, è stata presentata la Kia EV5 Concept . La casa coreana non ne ha svelto le caratteristiche, ma possiamo ipotizzare una lunghezza intorno ai 460 ... Kia Concept EV5: il SUV elettrico che si ispira a EV9 Kia Concept EV5: posteriore INTERNI FUTURISTICI Le caratteristiche più sorspendenti di Kia EV5 sono però all'interno. Dalle foto l'abitacolo appare infatti spazioso e tecnologico, con volante e ... Mica male laEV5, presentata alChinese EV Day. Se la EV9 ha sorpreso per design e stazza, non pochi si sono chiesti se sia davvero utilizzabile sulle nostre, piccole, strade. In attesa di provarla ...PRIMA IN CINA - In occasione delChinese EV Day, è stata presentata laEV5. La casa coreana non ne ha svelto le caratteristiche, ma possiamo ipotizzare una lunghezza intorno ai 460 ...EV5: posteriore INTERNI FUTURISTICI Le caratteristiche più sorspendenti diEV5 sono però all'interno. Dalle foto l'abitacolo appare infatti spazioso e tecnologico, con volante e ... Kia EV5 Concept: sarà presto realtà AlVolante Concept EV5, la "sorellina" della 9 La Casa coreana presenta un nuovo prototipo dedicato alla Cina che arriverà sul mercato nella seconda metà dell'anno, avviando una nuova fase strategica per il marchio ... Kia EV5 Concept: sarà presto realtà Simile alla EV9, la suv elettrica EV5 ne riprende l’impostazione stilistica. Il modello di serie arriverà entro la fine dell’anno in Cina. La Casa coreana presenta un nuovo prototipo dedicato alla Cina che arriverà sul mercato nella seconda metà dell'anno, avviando una nuova fase strategica per il marchio ...Simile alla EV9, la suv elettrica EV5 ne riprende l’impostazione stilistica. Il modello di serie arriverà entro la fine dell’anno in Cina.