Katia Serra: “Calcio femminile? Paragoni con il maschile il vero limite. Commentare Inghilterra-Italia è stato un privilegio” (Di martedì 21 marzo 2023) 24 anni nel mondo del Calcio femminile giocato. Katia Serra ha esordito nel 1986 con la maglia del Bologna CF e per anni ha rappresentato un’icona del Calcio femminile, difendendo i diritti delle calciatrici tramite il suo ruolo nell’Associazione Italiana Calciatori. Da giocatrice, e non solo, ha vissuto l’evoluzione e la crescita di questo sport, incidendo per spianare la strada ad alcuni cambiamenti. Da grande esperta di Calcio ha avuto l’opportunità di raccontare con la sua voce la finale degli Europei 2021 tra Inghilterra e Italia a Wembley, racchiudendo l’emozione vissuta in quei momenti tra le pagine del suo nuovo libro «Una vita in fuorigioco». In occasione della presentazione tenutasi a Napoli il 20 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 marzo 2023) 24 anni nel mondo delgiocato.ha esordito nel 1986 con la maglia del Bologna CF e per anni ha rappresentato un’icona del, difendendo i diritti delle calciatrici tramite il suo ruolo nell’Associazionena Calciatori. Da giocatrice, e non solo, ha vissuto l’evoluzione e la crescita di questo sport, incidendo per spianare la strada ad alcuni cambiamenti. Da grande esperta diha avuto l’opportunità di raccontare con la sua voce la finale degli Europei 2021 traa Wembley, racchiudendo l’emozione vissuta in quei momenti tra le pagine del suo nuovo libro «Una vita in fuorigioco». In occasione della presentazione tenutasi a Napoli il 20 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescNardi : 8. Katia Serra, 'Una vita in fuorigioco' - SpotandWeb : Nuova notizia: TeamSystem on air con la nuova campagna radio firmata KleinRusso, con Katia Serra e Bruno Pizzul - IcrewplayL : Sport in book: Una vita in fuorigioco di Katia Serra - clubdoria46 : #Sampdoria, la delusione di #KatiaSerra: La peggiore in #SerieA... - SampNews24 : Katia #Serra: «La #Sampdoria avrebbe potuto fare di più» -