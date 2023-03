Kate Middleton, nuova giacca-gioiello da 2.207 euro e tacchi killer (Di martedì 21 marzo 2023) Kate Middleton torna ai suoi impegni di lavoro e sfodera una delle sue giacche iconiche, il blazer avorio di Alexander McQueen che tutte vorremmo avere ma che è decisamente proibitivo. Il suo costo? 2.207 euro. Un vero e proprio sogno che la Principessa del Galles valorizza col più semplice e impeccabile look da working girl. Pochi giorni fa Kate Middleton aveva dato prova di essere all’altezza degli impegni più formali di Buckingham Palace. Così, per il Commonwealth Service ha optato per un completo gonna e giacca blu con fiori bianchi, firmato Erdem, e alla parata militare di San Patrizio si è presentata con un cappotto militare verde chiaro di Catherine Walker. Fonte: Getty ImagesKate Middleton indossa la nuova ... Leggi su dilei (Di martedì 21 marzo 2023)torna ai suoi impegni di lavoro e sfodera una delle sue giacche iconiche, il blazer avorio di Alexander McQueen che tutte vorremmo avere ma che è decisamente proibitivo. Il suo costo? 2.207. Un vero e proprio sogno che la Principessa del Galles valorizza col più semplice e impeccabile look da working girl. Pochi giorni faaveva dato prova di essere all’altezza degli impegni più formali di Buckingham Palace. Così, per il Commonwealth Service ha optato per un completo gonna eblu con fiori bianchi, firmato Erdem, e alla parata militare di San Patrizio si è presentata con un cappotto militare verde chiaro di Catherine Walker. Fonte: Getty Imagesindossa la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Kate Middleton foto ufficiali per la festa della mamma - infoitcultura : Kate Middleton, Festa della Mamma in stile Comfy Chic - infoitcultura : Kate Middleton condivide foto con i figli George, Charlotte e Louis per la Festa della Mamma in Uk - aleboohh : @ilredeltubo E certo...è uscita Kate Middleton... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Kate Middleton, nuovi scatti con i principini per la festa della mamma #william #katemiddleton #norfolk #20marzo http… -