(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Lesione del menisco perIl difensore della Roma ha riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia. Difficile pensare di rivederlo sul terreno di gioco prima di 3 o 4 settimane. Si procederà con cautela, senza correre rischi, con la volontà di riaverlo a disposizione per il rush finale della stagione. Sospiro diper: risonanza negativa Ci sono buone notizie che arrivano dall’infermeria in casa Salernitana per quel che concerne le condizioni fisiche di Pasquale. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri il calciatore granata ha escluso complicazioni alla spalla destra, dopo la botta rimediata sabato contro il Bologna. Nessuna lussazione, ma soltanto una contusione che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Karsdorp si opera! Due rientri per il Verona, sollievo Mazzocchi - infoitsport : Karsdorp si opera! Due rientri per il Verona, sollievo Mazzocchi - GianlucaFidene : @AliprandiJacopo @CorSport stesso menisco operato a settembre? recuperò in un mesetto - bjebersangel : RT @SpinaFan: Derby perso quando quella merda di Rico ha spaccato il naso a Karsdorp, poi Roger ha completato l'opera - SpinaFan : Derby perso quando quella merda di Rico ha spaccato il naso a Karsdorp, poi Roger ha completato l'opera -

Settimana di sosta e di recuperi. Ma anche di nuovi infortuni... Roma, 21 mar. - Lesione del menisco perIl difensore della Roma ha riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia. Difficile pensare di rivederlo ...I primi due errori macroscopici arrivano nella disfatta di Udine,prima e Rui Patricio ... In campionato l'albanese è aiutato da Ibanez nel completare l'. Anche in Europa League il ...SI- Il terzino olandese si dovrà comunque operare per ridurre la frattura e, nonostante l'intervento possa essere programmato già per la giornata di domani,non sarà a disposizione di ...

Karsdorp si opera! Due rientri per il Verona, sollievo Mazzocchi Adnkronos

fortunato per Rick Karsdorp, che dopo essere stato operato per una frattura nasale rimediata contro la Real Sociedad, è tornato sotto i ferri per un intervento al menisco sinistro, lesionato per altro ...Ci sono buone notizie che arrivano dall’infermeria in casa Salernitana per quel che concerne le condizioni fisiche di Pasquale Mazzocchi. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri il ...