Juventus-Napoli e Napoli-Salernitana: La serie A ufficializza date e orari (Di martedì 21 marzo 2023) Juventus-Napoli e Napoli-Salernitana: il calendario ufficiale delle prossime giornate di serie A, dalla 29ª alla 32ª. La Lega serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prossime giornate di campionato e delle semifinali di Coppa Italia, con diverse sfide di alta classifica e big match per l'Europa. Nel weekend di Pasqua, la 29ª giornata vedrà Napoli, Inter e Milan anticipare le loro partite al venerdì sera (7 aprile) contro Lecce, Salernitana ed Empoli per prepararsi al meglio per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Lazio-Juventus sarà il posticipo del sabato pre-pasquale.

