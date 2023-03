Juventus-Napoli domenica 23 aprile alle 20.45 (Di martedì 21 marzo 2023) La Serie A ha definito gli orari delle partite dalla 30^ alla 32^ giornata. La decisione di definire solamente le ultime tre di aprile è dovuta al cammino delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, per evitare spostamenti come successo per Lecce-Napoli, Milan-Empoli e Salernitana-Inter che sono state anticipate al venerdì, Il Napoli, nelle giornate definite dalla Lega Serie A, affronterà il Verona al Maradona sabato 15 aprile alle 18, farà visita alla Juventus domenica 23 alle 20.45 e ospiterà la Salernitana sabato 29 alle 15. Nessuna delle partite sarà trasmessa su Sky, quindi saranno disponibili solamente su Dazn, a differenza dell’Inter che sarà l’unica visibile su entrambe le piattaforme. Decisione al quanto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) La Serie A ha definito gli orari delle partite dalla 30^ alla 32^ giornata. La decisione di definire solamente le ultime tre diè dovuta al cammino delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, per evitare spostamenti come successo per Lecce-, Milan-Empoli e Salernitana-Inter che sono state anticipate al venerdì, Il, nelle giornate definite dalla Lega Serie A, affronterà il Verona al Maradona sabato 1518, farà visita alla2320.45 e ospiterà la Salernitana sabato 2915. Nessuna delle partite sarà trasmessa su Sky, quindi saranno disponibili solamente su Dazn, a differenza dell’Inter che sarà l’unica visibile su entrambe le piattaforme. Decisione al quanto ...

