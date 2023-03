Juventus, l’esito degli esami di Chiesa: tifosi in ansia (Di martedì 21 marzo 2023) L’esterno azzurro è entrato in campo nella ripresa contro l’Inter ma è stato sostituito dopo un quarto d’ora per un problema al ginocchio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus torna da San Siro con maggiore consapevolezza. La vittoria in casa degli acerrimi rivali, meritata ed in piena emergenza, non può che essere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 marzo 2023) L’esterno azzurro è entrato in campo nella ripresa contro l’Inter ma è stato sostituito dopo un quarto d’ora per un problema al ginocchio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Latorna da San Siro con maggiore consapevolezza. La vittoria in casaacerrimi rivali, meritata ed in piena emergenza, non può che essere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Juventus, infortunio Chiesa: arriva l'esito degli esami - infoitsport : Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: l’esito degli esami - infoitsport : Juventus, infortunio Chiesa: l’esito UFFICIALE degli esami - CorSport : ?? Infortunio #Chiesa Arriva l'esito degli esami Avete letto? #InterJuve #Juventus #SerieA #CorrieredelloSport - LeBombeDiVlad : ???? #Juventus, l’esito degli esami per #Chiesa?? ?? Sospiro di sollievo per la Juventus #LBDV #LeBombeDiVlad #News -

Azzurri: Federico Chiesa dà forfait salta il raduno ...annunciarlo lo stesso clan azzurro dopo gli accertamenti a cui l'attaccante della Juventus si è sottoposto a Torino dopo il dolore accusato ieri sera, nel corso della partita contro l'Inter. L'esito ... Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: l'esito degli esami Effettuati nella giornata odierna gli esami strumentali per individuare il problema che ha costretto l'attaccante della Juventus Federico Chiesa a lasciare il campo nel Derby d'Italia. Il numero 7 è entrato nel corso della seconda frazione del match contro l'Inter, per poi chiedere nuovamente il ... Chiesa, 'escluse lesioni' al ginocchio. Ma la tendinite lo costringe a saltare la Nazionale A comunicarlo è la Juventus, e l'esito è lo stesso di dieci giorni fa, dopo la gara col Friburgo: anche in quella circostanza dopo aver sentito una fitta di dolore al ginocchio destro (non quello ... ...annunciarlo lo stesso clan azzurro dopo gli accertamenti a cui'attaccante dellasi è sottoposto a Torino dopo il dolore accusato ieri sera, nel corso della partita contro'Inter....Effettuati nella giornata odierna gli esami strumentali per individuare il problema che ha costretto'attaccante dellaFederico Chiesa a lasciare il campo nel Derby d'Italia. Il numero 7 è entrato nel corso della seconda frazione del match contro'Inter, per poi chiedere nuovamente il ...A comunicarlo è la, eè lo stesso di dieci giorni fa, dopo la gara col Friburgo: anche in quella circostanza dopo aver sentito una fitta di dolore al ginocchio destro (non quello ... Infortunio Chiesa, l'esito degli esami e il comunicato della Juventus Tuttosport