Juve-Rabiot, con la Champions può restare: i dettagli (Di martedì 21 marzo 2023) Il futuro di Adrien Rabiot non è più così incerto anche se per restare la Juventus deve arrivare tra le prime quattro Il futuro di Adrien Rabiot non è più così incerto anche se per restare la Juventus deve arrivare tra le prime quattro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese in caso di Champions League dei bianconeri potrebbe rimanere. La società valuta anche un ingaggio da 10 coi bonus per convincerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

