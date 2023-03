Juve, Kaio Jorge in ritardo. Come cambiano i piani per il futuro, tra Brasile e Next Gen (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fatto Kaio Jorge? Non è ancora pronto, tutto qui. Semplice e spietato, il punto della situazione è questo. A oltre... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fatto? Non è ancora pronto, tutto qui. Semplice e spietato, il punto della situazione è questo. A oltre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelo_Petrino : @romeoagresti @GoalItalia Mi ero completamente scordato che la Juve ha pure Kaio Jorge... - SSalandra : RT @Josse34775797: Juve 23 24 Stagione di transizione, no obbligo di vincere lo scudetto in Europa vediamo che riusciamo a fare Sczcesny P… - Josse34775797 : Juve 23 24 Stagione di transizione, no obbligo di vincere lo scudetto in Europa vediamo che riusciamo a fare Sczce… - pusanplahovic : @mike_fusco @GiovaAlbanese Mike non so se te lo sei perso ma poi Chiesa,Bremer e Miretti hanno lavorato a parte dop… -