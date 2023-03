(Di martedì 21 marzo 2023) Dovremo aspettare ancora un paio d'anni per vedere la nuova, inquietante storia dal creatore di Get Out e Nope

Il prossimo film di Jordan Peele è stato aggiunto nel calendario delle uscite della Universal Pictures, con l'uscita fissata per il 25 dicembre 2024. Variety ha riferito che il film, che al momento non ha titolo. Nel 2024 Jordan Peele mostrerà al mondo intero la sua nuova fatica registica, sempre per Universal.

Jordan Peele, il suo nuovo film arriverà a Natale del 2024 WIRED Italia

Universal distribuirà in sala la quarta pellicola di Jordan Peele, nuovo autore del cinema horror contemporaneo, già regista di Scappa - Get Out, Noi - Us e Nope.Jordan Peele ha ottenuto una data di uscita per il suo quarto film da regista, ed ancora una volta attraverso il marchio Universal Pictures.