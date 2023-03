John Wick 4: Lance Reddick ricordato con una standing ovation all'anteprima [VIDEO] (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore, scomparso prematuramente alla fine della scorsa settimana, è stato omaggiato con una standing ovation all'anteprima del suo ultimo film. Lance Reddick, morto improvvisamente lo scorso 17 marzo, è stato omaggiato con una standing ovation all'anteprima del suo ultimo film, John Wick 4. Possiamo vederlo benissimo in un VIDEO dove si vede Joe Drake della Lionsgate rivolgersi al pubblico, chiedendo un forte applauso per mostrare il loro apprezzamento per Reddick. Gli applausi iniziano e portano a una standing ovation, con la folla che ha così reso omaggio all'attore scomparso. Reddick potrà essere visto in John ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore, scomparso prematuramente alla fine della scorsa settimana, è stato omaggiato con unaall'del suo ultimo film., morto improvvisamente lo scorso 17 marzo, è stato omaggiato con unaall'del suo ultimo film,4. Possiamo vederlo benissimo in undove si vede Joe Drake della Lionsgate rivolgersi al pubblico, chiedendo un forte applauso per mostrare il loro apprezzamento per. Gli applausi iniziano e portano a una, con la folla che ha così reso omaggio all'attore scomparso.potrà essere visto in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La première di Los Angeles di #JohnWick4 è iniziata con un intenso e struggente omaggio a Lance Reddick - fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - fabrizio_sa2000 : NEWS: CINEMA OZ Giovedì 23 marzo alle ore 21.00 ci sarà il film originale 'John Wick 4' con sottotitoli in italia… - Screenweek : John Wick, l’ultimo cavaliere solitario del cinema #JohnWick #JW4 #JohnWick4 - effettostrobo : RT @rebellevague: La premiere di John Wick: Chapter 4 è stata dedicata alla memoria dell'attore Lance Reddic. -