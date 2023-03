Jerry Calà, come sta dopo l’infarto: le parole del medico (Di martedì 21 marzo 2023) Nei giorni scorsi Jerry Calà è stato colpito da un infarto mentre si trovava in hotel a Napoli, ed è stato operato alla Clinica Mediterranea. Ai tantissimi fan dell’attore comico, che si chiedono come sta adesso, arriva la risposta da parte del dottor Carlo Briguori. Adesso Calà sta bene, ma a quanto pare l’infarto che ha avuto è uno di quelli ad alta mortalità. Fortunatamente si è intervenuti tempestivamente, anche con un intervento chirurgico: “Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue per prevenire danni cardiaci irreversibili”. Briguori, che è responsabile della cardiologia interventistica della clinica Mediterranea, è intervenuto a Pomeriggio Cinque e, come rilanciato da Fanpage, ha spiegato che Jerry Calà è riuscito a ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023) Nei giorni scorsiè stato colpito da un infarto mentre si trovava in hotel a Napoli, ed è stato operato alla Clinica Mediterranea. Ai tantissimi fan dell’attore comico, che si chiedonosta adesso, arriva la risposta da parte del dottor Carlo Briguori. Adessosta bene, ma a quanto pareche ha avuto è uno di quelli ad alta mortalità. Fortunatamente si è intervenuti tempestivamente, anche con un intervento chirurgico: “Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue per prevenire danni cardiaci irreversibili”. Briguori, che è responsabile della cardiologia interventistica della clinica Mediterranea, è intervenuto a Pomeriggio Cinque e,rilanciato da Fanpage, ha spiegato cheè riuscito a ...

