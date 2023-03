Jeremy Scott lascia Moschino | top secret le motivazioni

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 21 marzo 2023) Life&People.it Un’altra notizia scuote il mondo della moda a quattro mesi di distanza dal discusso addio di Alessandro Michele al timone di Gucci. Nella giornata di ieri, Il Gruppo Aeffe, proprietaria del marchio, ha comunicato l’interruzione della collaborazione tra il brand e il Direttore Creativodopo ben dieci anni di successi. Un altro fulmine a ciel sereno nella fashion industry, di cui ad oggi non si conoscono né lené tanto meno indizi circa i potenziali successori. Il comunicato di Aeffe Solo tanto rispetto e gratitudine nel comunicato diramato dal Gruppo Aeffe – che controlla anche altri colossi del lusso come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini – in cui ha parlato in prima persona Massimo Ferretti, Presidente della società: «Sono fortunato ad ...