Jeep Wrangler 4xe, la prova de Il Fatto.it – Da Miami ad Amelia Island con l'ibrida yankee – FOTO (Di martedì 21 marzo 2023) Il Concorso di Eleganza di Amelia Island è stato anche occasione per una prova su strada della Jeep Wrangler 4Xe, il fuoristrada alimentato da un powertrain ibrido plug-in composta da un 2.0 litri benzina 4 cilindri turbo da 272 Cv accoppiato a due motori elettrici (tecnologia Bosch), uno collegato direttamente al 2.0 turbobenzina, l'altro integrato nel cambio automatico a otto marce al posto del convertitore di coppia, alla base del sistema di trazione integrale e degli accumulatori da 17,3 kWh ospitati sotto la panca posteriore. Il Wrangler negli Stati Uniti è un vero e proprio status symbol. Possederla, significa far parte di una tribù, alla stregua degli Harleysti. Chi lo guida vuole essere notato e per questo ricorre spesso a personalizzazioni estetiche e tecniche che ...

