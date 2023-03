James Gunn: "Tornerò di sicuro a lavorare con Margot Robbie nel DCU" (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo averla diretta in The Suicide Squad, James Gunn si è detto convinto del fatto che tornerà nuovamente a lavorare con Margot Robbie nel nuovo DC Universe da lui supervisionato. Tra i primi progetti annunciati per il nuovo corso del DC Universe non c'è stato spazio per Harley Quinn, ma questo non significa che il personaggio non possa apparire in futuro. Interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad (2016) e Birds of Prey (2020), è poi tornata in The Suicide Squad (2021), diretto da James Gunn. Ed è stato proprio il regista a suggerire come le strade dei due si incroceranno nuovamente. Alla domanda di un fan che gli ha chiesto se avrebbe mai lavorato di nuovo con Margot Robbie, Gunn ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo averla diretta in The Suicide Squad,si è detto convinto del fatto che tornerà nuovamente aconnel nuovo DC Universe da lui supervisionato. Tra i primi progetti annunciati per il nuovo corso del DC Universe non c'è stato spazio per Harley Quinn, ma questo non significa che il personaggio non possa apparire in futuro. Interpretata dain Suicide Squad (2016) e Birds of Prey (2020), è poi tornata in The Suicide Squad (2021), diretto da. Ed è stato proprio il regista a suggerire come le strade dei due si incroceranno nuovamente. Alla domanda di un fan che gli ha chiesto se avrebbe mai lavorato di nuovo con...

