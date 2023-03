Jaguar F-Type 75 P450 | coupè pura in via d’estinzione

(Di martedì 21 marzo 2023) Design, sound e qualità, F-è un gioiello, una delle sportivepiù appaganti in commercio. Ma ancora per poco

... insieme ai fari a LED rotondi, alle strisce azzurre sul cofano che richiamano le decalcomanie Martini e ai cerchi in lega 'old style': LaE -: reinventare la bellezza A chiudere questo ...Accolti da due icone del passato, una splendida XK 120 bianco panna del 1950 e una E -british green del 1961 entrambe in versione scoperta, il primo giorno abbiamo provato la Coupé F - ...... oppure un altro esemplare di monoposto Martini Mk32 BMW, quella del lucano Antonio Lavieri o l'esclusivaE -di 1° raggruppamento con cui sarà al via Francesco Amante. Un elenco già ...

Sui Pirenei con la Jaguar F-Type 75, l'ultimo rombo del V8 a benzina prima del futuro elettrico la Repubblica

Più passano gli anni e più senti il countdown farsi sempre più “rumoroso” alle spalle di vetture così prelibate come la Jaguar F-Type. Una coupè d’autore, che affonda le radici nel passato per far ...Da Sitges a San Sebastian con le edizioni speciali Convertible e Coupé della sportiva inglese. Come sono, come vanno e quanto costano ...