Italia-Inghilterra | Qualificazioni Europei 2024 | programma | orario | tv e streaming

L'Italia malandata, con pochissimi azzurrabili a disposizione, costretta a convocare calciatori davvero mai visti né sentiti dalla maggior parte dei tifosi, giovedì 24 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio "Maradona" di Napoli scenderà in campo contro una delle grandi forza del calcio mondiale, l'Inghilterra di Gareth Southgate. Le ultime prima del match Le nostre convocazioni erano già complicate soprattutto per quel che riguarda l'attacco, ma è sicuro il forfait anche di Federico Chiesa, l'unico vero attaccante di livello che abbiamo oggi in Italia ma che ancora non è ripartito dopo il brutto infortunio dello scorso anno, e di Dimarco. Dal canto suo Southgate non ride in quanto non avrà a disposizione Mason Mount, Nick Pope tra i pali che sta facendo molto bene con il Newcastle e soprattutto non potrà schierare l'attaccante più in forma ...

