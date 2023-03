Italia-Inghilterra, Napoli s’illumina d’Azzurro (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue monumenti simbolo della città, Maschio Angioino e Fontana del Nettuno, indosseranno il colore della Nazionale per festeggiare il suo ritorno nella città partenopea dopo dieci anni In vista del match tra Italia e Inghilterra di giovedì, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2026, la città di Napoli si prepara ad accogliere gli Azzurri al Diego Armando Maradona a ben 10 anni di distanza dall’ultima volta. Per quella che, a tutti gli effetti, è una riedizione della finalissima di Euro 2020, che ha visto l’Italia alzare il trofeo proprio ai danni dell’Inghilterra, la città di Napoli mette in campo un’iniziativa che coinvolge due suoi luoghi simbolo: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno. “È il nostro omaggio alla Nazionale che torna dopo dieci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue monumenti simbolo della città, Maschio Angioino e Fontana del Nettuno, indosseranno il colore della Nazionale per festeggiare il suo ritorno nella città partenopea dopo dieci anni In vista del match tradi giovedì, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2026, la città disi prepara ad accogliere gli Azzurri al Diego Armando Maradona a ben 10 anni di distanza dall’ultima volta. Per quella che, a tutti gli effetti, è una riedizione della finalissima di Euro 2020, che ha visto l’alzare il trofeo proprio ai danni dell’, la città dimette in campo un’iniziativa che coinvolge due suoi luoghi simbolo: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno. “È il nostro omaggio alla Nazionale che torna dopo dieci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Italia-Inghilterra, la città s’illumina d’Azzurro: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno indosseranno… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Italia-Inghilterra, la città s’illumina d’Azzurro: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno indosseranno… -