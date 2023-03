Italia-Inghilterra, il prefetto: «Non roviniamo questa giornata» (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Palomba, prefetto di Napoli, sulla prossima sfida tra Italia ed Inghilterra. Tutti i dettagli Il prefetto Palomba ha parlato della sfida tra Italia ed Inghilterra in programma giovedì a Napoli. PAROLE – «L’arrivo sarà in ordine più sparso rispetto ai tifosi del Francoforte . Alcuni arriveranno con dei charter o voli di linea, altri con treno e in maniera differenziata. Domani avremo un quadro più preciso, il tavolo tecnico proseguirà in Questura e arriveranno anche i referenti della polizia inglese. Non roviniamo questa ulteriore giornata di festa. I tifosi inglesi vengono anche per godersi la nostra città, lasciamo che possano farlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Palomba,di Napoli, sulla prossima sfida traed. Tutti i dettagli IlPalomba ha parlato della sfida traedin programma giovedì a Napoli. PAROLE – «L’arrivo sarà in ordine più sparso rispetto ai tifosi del Francoforte . Alcuni arriveranno con dei charter o voli di linea, altri con treno e in maniera differenziata. Domani avremo un quadro più preciso, il tavolo tecnico proseguirà in Questura e arriveranno anche i referenti della polizia inglese. Nonulterioredi festa. I tifosi inglesi vengono anche per godersi la nostra città, lasciamo che possano farlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

