Italia, Di Lorenzo: "Voglio portare un pò del Napoli in questa Nazionale, sono cresciuto tanto, Spalletti.." (Di martedì 21 marzo 2023) Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista delle prossime gare della Nazionale Italiana, di seguito le sue dichiarazioni: Come si è presentato Retegui?"Si è presentato bene, avremo altri giorni per conoscerci meglio perché è la prima volta. Ma al di là delle qualità tecniche si vede che è un ragazzo perbene e noi l'abbiamo subito messo a suo agio". questa Nazionale è più debole rispetto alle ultime tre Italia che hanno sfidato l'Inghilterra?"Non penso. Il gruppo è un po' cambiato, ma abbiamo giocatori di grande qualità, con una mentalità importante. Affronteremo l'Inghilterra al meglio delle nostre possibilità, sapendo che davanti abbiamo una grande Nazionale". Qual è la qualità del ...

