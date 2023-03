Italia, Di Lorenzo: «Voglio portare l’entusiasmo del Napoli» (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Giovanni Di Lorenzo, terzino della Nazionale Italiana, in vista della sfida contro l’Inghilterra Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia. PAROLE – «Il gruppo è un po’ cambiato, ma abbiamo giocatori di grande qualità, con una mentalità importante. Affronteremo l’Inghilterra al meglio delle nostre possibilità, sapendo che davanti abbiamo una grande nazionale. parlando del Napoli, che oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo. Era così anche con la Nazionale dell’Europeo, poi qualche risultato ha portato a perdere questa spensieratezza. Dobbiamo ritrovare questo, giocare insieme e con entusiasmo. Voglio portare un po’ del Napoli in questa Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Giovanni Di, terzino della Nazionalena, in vista della sfida contro l’Inghilterra Giovanni Diha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’. PAROLE – «Il gruppo è un po’ cambiato, ma abbiamo giocatori di grande qualità, con una mentalità importante. Affronteremo l’Inghilterra al meglio delle nostre possibilità, sapendo che davanti abbiamo una grande nazionale. parlando del, che oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo. Era così anche con la Nazionale dell’Europeo, poi qualche risultato ha portato a perdere questa spensieratezza. Dobbiamo ritrovare questo, giocare insieme e con entusiasmo.un po’ delin questa Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

