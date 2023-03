Italia | Di Lorenzo tira in ballo il Napoli | “Sapete che voglio fare con la Nazionale?”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La ricetta di #Di Lorenzo: “#Italia, impara dal #Napoli. Giochiamo divertendoci” - sportmediaset : Di Lorenzo: 'Più deboli del passato? No, ma serve la spensieratezza del Napoli' #DiLorenzo #Italia #Nazionale - sdavite110 : Vorrei che il mio Paese primeggiasse in capacità politica diplomatica per sostener il mondo nell’andare d’accordo!… - serieAnews_com : ???? Le parole di Giovanni #DiLorenzo dal ritiro della Nazionale italiana sugli azzurri - napolipiucom : Di Lorenzo: 'È speciale giocare con l'Italia al Maradona. Col Napoli ci divertiamo' #CalcioNapoli #dilorenzo… -

Così Giovanni Diparlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le ...- Ora dobbiamo ritrovare tutto questo e io spero di portare un po' del mio Napoli in questa''. ...In pochi anni Giovanni Diè diventato uno dei migliori terzini d'Europa. Un signore in campo e fuori il difensore azzurro che da Coverciano presenta la sfida- Inghilterra che si ...Giovanni Diè intervenuto in diretta dal ritiro di Coverciano con l'di Roberto Mancini . Queste le parole del capitano del Napoli in conferenza stampa : Come si è presentato Retegui "Si è ...

Italia, Di Lorenzo: 'Ecco cosa porterei del mio Napoli. Prima senza ... Calciomercato.com

Capitano del Napoli, magari un giorno anche dell’Italia. “Qui ci sono delle gerarchie ben precise, non ci penso ed è giusto che sia cosi. Sono contentissimo di essere capitano del Napoli, spero lo ...Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo in ritiro con l’Italia ha tenuto una conferenza stampa. Come si è presentato Retegui “Si è presentato bene, avremo altri giorni per conoscerci meglio ...