Italia a caccia di attaccanti. Da Retegui a Gnonto, gol azzurri dall'estero (Di martedì 21 marzo 2023) Il paradosso del ct Mancini: ha perso tutti i bomber dell'Europeo, tranne Berardi. La serie A non ha ricambio e così deve affidarsi alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Il paradosso del ct Mancini: ha perso tutti i bomber dell'Europeo, tranne Berardi. La serie A non ha ricambio e così deve affidarsi alla ...

