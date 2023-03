Isola dei Famosi | Flavia Vento fatta fuori dal cast | c' entra flirt con Totti?

(Di martedì 21 marzo 2023) La nuova edizione de L'dei2023 è alle porte. Ilary Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 da lunedì 17 aprile al timone del reality show per il terzo anno consecutivo. Da tempo si rincorrono diversi nomi su chi saranno i naufraghi quest'anno e tra i papabili c'era anche, che però non è stata neppure provinata. La showgirl è stataper il presunto tradimento con Francescoai danni della conduttrice? Quasi 20 anni fa lo scandalo creò un caso mediatico soprattutto perché l'ex calciatore della Roma era in procinto di sposarsi e Ilary era incinto del loro primo figlio, Christian. Un paio di mese fa la, ai microfoni di Striscia la Notizia dopo l'ennesimo tapiro consegnato da Valerio Staffelli, disse: «Era ...

Dopo il presunto coinvolgimento in una rissa tra mamme a un saggio di danza, l'ex naufraga dell'Famosi deve ora fare i conti con un problema legato alla sua attività di influencer. È stata ......in Sicilia per tumore del fegato piazzandosi per volume di attività al primo posto nell'ed ... infatti, molto bassa: in particolare nel triennio 2019 - 21 per la chirurgia resettivatumori ...Le interviste a Verissimo , l'uscita del nuovo brano musicale e la prossima partecipazione all'famosi. La presenza di Cristina Scuccia , l'ex suor Cristina, in televisione sta facendo molto discutere nelle ultime ore. La giovane siciliana è tornata sul piccolo schermo, nell'ultima ...

Ilary Blasi, il primo look per l'Isola dei Famosi è d'oro: il top lascia le spalle nude Stile e Trend Fanpage

dei canti e dei fiori. Insomma è il bell’evento naturale dell’anno che ti fa pensare subito ai giorni della Pasqua in cui la nostra isola esprime il suo migliore volto illuminato e baciato dalla ...A volte poco o nulla si sa dello stato di salute dei boschi in Sicilia, che occupano circa il 20% degli ettari dell'isola, nonostante sia ai primi posti per incendi dolosi ...