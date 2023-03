Isola dei Famosi, cosa cambia con le nuove direttive di Pier Silvio (Di martedì 21 marzo 2023) Le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi riguarderanno anche l’Isola dei Famosi, quindi la nuova linea editoriale che ha interessato il GF Vip 7 sarà adottata anche per il reality dei naufraghi Isola dei Famosi: niente volgarità o comportamenti eccessivi. La nuova linea editoriale imposta al Grande Fratello Vip 7 sbarca anche in Honduras. Il reality aprirà i battenti il prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. A parlare di questo cambiamento che sarebbe di natura economica è il Corriere della Sera. Il problema non è solo legato alla sensibilità del pubblico ma sarebbe anche di natura economica dal momento che “alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023) LediBerlusconi riguarderanno anche l’dei, quindi la nuova linea editoriale che ha interessato il GF Vip 7 sarà adottata anche per il reality dei naufraghidei: niente volgarità o comportamenti eccessivi. La nuova linea editoriale imposta al Grande Fratello Vip 7 sbarca anche in Honduras. Il reality aprirà i battenti il prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. A parlare di questomento che sarebbe di natura economica è il Corriere della Sera. Il problema non è solo legato alla sensibilità del pubblico ma sarebbe anche di natura economica dal momento che “alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli ...

