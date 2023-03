Isola dei Famosi 2023, Pier Silvio cambia tutto per perdite economiche: cosa succederà (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il GF Vip, anche l’Isola dei Famosi 2023 vivrà uno stravolgimento radicale dal punto di vista dei contenuti. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, infatti, è presente una notifica emanata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali anche a tale reality show. Nello specifico, infatti, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il GF Vip, anche l’deivivrà uno stravolgimento radicale dal punto di vista dei contenuti. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, infatti, è presente una notifica emanata direttamente daBerlusconi, il quale ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali anche a tale reality show. Nello specifico, infatti, L'articolo proviene da KontroKultura.

