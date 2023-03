Isola 17, Cristina Scuccia pronta per l’Honduras: “La fame non la spaventa perché…” (Di martedì 21 marzo 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 17 aprile su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nei panni di opinionisti; in questi ultimi giorni si sono rincorse le voci e i rumor sui papabili concorrenti che si metteranno alla prova in Honduras, cercando di resistere alla fame e alle privazioni tipiche di un’Isola deserta, ma tra i naufraghi più attesi sembra esserci Cristina Scuccia, che ha smesso i panni di suora ed è pronta ora ad una nuova vita. Nel 2019 Cristina si era fatta conoscere al grande pubblico prendendo parte a The Voice of Italy, talent show di Rai Uno nel quale aveva riscosso un grande successo. Successivamente la suora aveva preso parte a Ballando con le ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’dei Famosi, che partirà il prossimo 17 aprile su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nei panni di opinionisti; in questi ultimi giorni si sono rincorse le voci e i rumor sui papabili concorrenti che si metteranno alla prova in Honduras, cercando di resistere allae alle privazioni tipiche di un’deserta, ma tra i naufraghi più attesi sembra esserci, che ha smesso i panni di suora ed èora ad una nuova vita. Nel 2019si era fatta conoscere al grande pubblico prendendo parte a The Voice of Italy, talent show di Rai Uno nel quale aveva riscosso un grande successo. Successivamente la suora aveva preso parte a Ballando con le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola 17, Cristina Scuccia pronta per l’Honduras: “La fame non la spaventa perché…” - infoitcultura : Cristina Scuccia, lo spoiler a Verissimo sull'Isola dei Famosi - uteily_ : @possudirtelo suor cristina all'isola sarà+ trasgressiva di loro - isola_mar : RT @ilmanifesto: DOMANI #21MARZO, IN EDICOLA Con i contributi di Giuliana Sgrena, Michele Giorgio, Giuliano Battiston, Salah al Nasrawi,… - magnarmelo : (ex suor) cristina scuccia vive a madrid ma ha già smesso di fare la cameriera pronta a imbarcarsi per l'isola dei… -