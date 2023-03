Ismett ai primi posti per la cura dei tumori di fegato e pancreas (Di martedì 21 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Ismett si conferma eccellenza nazionale in chirurgia dei tumori del fegato e del pancreas. A certificare il livello di cure raggiunto dal centro palermitano – nato da una partnership fra Regione siciliana ed UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) – è Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che si occupa di monitoraggio e valutazione degli indicatori di qualità per questi settori della chirurgia. Gli indicatori presi in considerazione da Agenas – volume di attività e mortalità a 30 giorni dall'intervento – evidenziano gli ottimi risultati raggiunti da Ismett.Nel 2021, Ismett ha realizzato complessivamente il 32% di tutte le procedure chirurgiche eseguite in Sicilia per tumore del fegato piazzandosi per volume di attività ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) –si conferma eccellenza nazionale in chirurgia deidele del. A certificare il livello di cure raggiunto dal centro palermitano – nato da una partnership fra Regione siciliana ed UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) – è Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che si occupa di monitoraggio e valutazione degli indicatori di qualità per questi settori della chirurgia. Gli indicatori presi in considerazione da Agenas – volume di attività e mortalità a 30 giorni dall'intervento – evidenziano gli ottimi risultati raggiunti da.Nel 2021,ha realizzato complessivamente il 32% di tutte le procedure chirurgiche eseguite in Sicilia per tumore delpiazzandosi per volume di attività ...

