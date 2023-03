Ischia-Pompei | denunciati in sette per possesso di fumogeni

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano sbarcati sull’isola verde domenica mattina ma non per una gita primaverile bensì erano partiti daper assistere al big match del campionato di Eccellenza tra l’ed ilma sono tornati a casa con una denuncia ed un probabile Daspo. Si tratta di 7 tifosi della squadra vesuviana, tra i 23 ed i 33 anni di età, che nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato isolana prima di accedere alla stadio Mazzella sono stati trovati indi 18ed una spranga metallica di 30 centimetri di lunghezza. Per tale motivo gli uomini del dottor Ciro Re li hannoperdi artifizi pirotecnici durante eventi sportivi; nei loro confronti inoltre è stata avviata la procedura per l’emissione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : L’#Italia è tutta bella, un incanto di natura e cultura. E #Napoli, con le sue bellezze culturali, il golfo, la cos… - madeinpompei : #Ischia, denunciati 7 tifosi del #Pompei - puntomagazine : Avevano portato petardi alla partita Ischia-Pompei: i denunciati, tifosi della squadra ospite, avevano 18 fumogeni… - positanonews : #Cronaca #Sport #7tifosi #denunciati Incontro di calcio Ischia-Pompei: denunciati 7 tifosi - teleischia : INCONTRO DI CALCIO ISCHIA-POMPEI: DENUNCIATI 7 TIFOSI -

Controlli domenica mattina degli agenti del Commissariato di, nell'ambito del servizio predisposto per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calciopresso lo stadio 'Mazzella' . Durante i servizi di filtraggio per l'accesso all'impianto sportivo, hanno denunciato 7 persone, tra i 23 ed i 33 anni, appartenenti alla tifoseria ospite.Domenica mattina gli agenti del Commissariato di, nell'ambito del servizio predisposto per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calciopresso lo stadio 'Mazzella', durante i servizi di filtraggio per l'accesso all'impianto sportivo, hanno denunciato 7 persone , tra i 23 ed i 33 anni, appartenenti alla tifoseria ospite ...... invece, supera momentaneamente l'Albanova e si mette a meno due dall'capolista: i casertani saranno di scena allo Scalzone contro l'Acerrana, gli uomini di Buonocore sfideranno il...

Incontro di calcio Ischia-Pompei: Daspo per 7 tifosi ospiti ilmattino.it

nell’ambito del servizio predisposto per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Ischia-Pompei presso lo stadio “Mazzella”, durante i servizi di filtraggio per l’accesso ...Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito del servizio predisposto per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Ischia-Pompei presso lo stadio “ ...