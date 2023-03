Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Milano, Irene Pivetti rinviata a giudizio per evasione e autoriciclaggio - Matilde65618580 : RT @Agenzia_Ansa: Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di ope… - DomenicoLeccese : #ègiustoinformare ne avevo già scritto il 1??0??giugno2??0??2??0?? - NicolaSangiorgi : RT @Agenzia_Ansa: Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di ope… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di ope… -

L'ex presidente della Cameraè stata rinviata a giudizio a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari ...L'inchiesta per riciclaggio sue alcune sue società è coordinata dal pm Giovanni Tarzia e non riguarda l'emergenza . Il fascicolo è aperto da tempo in Procura a Milano e oggi sono state ...L'avvocato Filippo Cocco, difensore di, commenta così, all'Adnkronos, la decisione del gup di Milano Fabrizio Filice di rinviare a giudizio l'ex presidente della Camera imputata di ...

Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio: a giudizio anche l'ex pilota di rally Leo Is… La Repubblica

Per Antonio Di Fazio , il manager arrestato nel maggio 2021 per una serie di violenze... Milano Repubblica 21-03-2023 13:30 CRONACA Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio: a ...Milano – Irene Pivetti affronterà un processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Grantu ...