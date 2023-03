Irene Pivetti rinviata a giudizio per con l’accusa di evasione e autoriciclaggio per il “caso Ferrari” (Di martedì 21 marzo 2023) Irene Pivetti Ferrari. L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata rinviata a giudizio con l’accusa di evasione e autoriciclaggio. La Pivetti sarebbe coinvolta in una compravendita di tre Ferrari organizzata attraverso una società cinese tra il 2016 ed il 2017. Le indagini avrebbero scoperto così una evasione da 8 milioni di euro dopo le rogatorie effettuate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023). L’ex presidente della Cameraè statacondi. Lasarebbe coinvolta in una compravendita di treorganizzata attraverso una società cinese tra il 2016 ed il 2017. Le indagini avrebbero scoperto così unada 8 milioni di euro dopo le rogatorie effettuate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie… - LaStampa : Milano, Irene Pivetti rinviata a giudizio per evasione e autoriciclaggio - repubblica : Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio: a giudizio anche l'ex pilota di rally Leo Isolani… - benetti1961 : RT @LaNotiziaTweet: A giudizio l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. È accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. Con lei a proc… - fcister69 : RT @kiara86769608: L’ex presidente della Camera Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio -