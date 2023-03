Irene Pivetti a processo per evasione e autoriciclaggio (Di martedì 21 marzo 2023) Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'ipotesi, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023)è stata mandata aa Milano con l'accusa difiscale eper una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'ipotesi, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia.

