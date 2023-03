Iraq, a vent’anni dall’invasione abbiamo abbandonato (e dimenticato) le vittime (Di martedì 21 marzo 2023) di Pasquale Pugliese* Il 20 marzo di venti anni fa aveva inizio la criminale e illegale aggressione e occupazione militare dell’Iraq, guidata da Usa e Gran Bretagna, alla quale i nostri governi si sono accodati, “fondata” e “giustificata” sulla menzogna delle inesistenti “armi di distruzione di massa” del regime irakeno, sbandierata – tra l’altro – con l’ormai iconica fialetta fake da Colin Powell, Segretario di Stato di George W. Bush, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 5 febbraio 2003. Nonostante la contrarietà espressa a gran voce da un imponente movimento pacifista internazionale che ne aveva denunciato per tempo l’immoralità, la pericolosità e la pretestuosità: in Italia 500mila persone manifestarono a Firenze il 9 novembre 2002, a conclusione del Forum Sociale Europeo, e poi di nuovo tre milioni a Roma il 15 febbraio 2023, insieme a oltre cento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) di Pasquale Pugliese* Il 20 marzo di venti anni fa aveva inizio la criminale e illegale aggressione e occupazione militare dell’, guidata da Usa e Gran Bretagna, alla quale i nostri governi si sono accodati, “fondata” e “giustificata” sulla menzogna delle inesistenti “armi di distruzione di massa” del regime irakeno, sbandierata – tra l’altro – con l’ormai iconica fialetta fake da Colin Powell, Segretario di Stato di George W. Bush, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 5 febbraio 2003. Nonostante la contrarietà espressa a gran voce da un imponente movimento pacifista internazionale che ne aveva denunciato per tempo l’immoralità, la pericolosità e la pretestuosità: in Italia 500mila persone manifestarono a Firenze il 9 novembre 2002, a conclusione del Forum Sociale Europeo, e poi di nuovo tre milioni a Roma il 15 febbraio 2023, insieme a oltre cento ...

