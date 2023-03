Inzaghi, la panchina scricchiola. Una parola riassume l’esperienza (Di martedì 21 marzo 2023) Simone Inzaghi non è sicuro della panchina per la prossima stagione, la dirigenza dell’Inter sta già studiando le possibilità sul mercato. Veramente è andato tutto così male in queste due stagioni? Per salvare il posto serve una risposta immediata. RIMPIANTI – L’anno e mezzo di Simone Inzaghi si può riassumere in una semplice parola: rimpianto. L’unico e il più grande, quello di non aver conquistato la seconda stella vincendo lo Scudetto ai danni del Milan. Quei due mesi di stop contro Genoa, Fiorentina, Milan, Napoli e Sassuolo sono costati la gloria ai nerazzurri, che hanno avuto la seria possibilità di aprire un ciclo anche senza una proprietà solida. La famiglia Suning non dà garanzie per il futuro, nonostante questo l’allenatore non è certo di rimanere sulla panchina. I trofei ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Simonenon è sicuro dellaper la prossima stagione, la dirigenza dell’Inter sta già studiando le possibilità sul mercato. Veramente è andato tutto così male in queste due stagioni? Per salvare il posto serve una risposta immediata. RIMPIANTI – L’anno e mezzo di Simonesi puòre in una semplice: rimpianto. L’unico e il più grande, quello di non aver conquistato la seconda stella vincendo lo Scudetto ai danni del Milan. Quei due mesi di stop contro Genoa, Fiorentina, Milan, Napoli e Sassuolo sono costati la gloria ai nerazzurri, che hanno avuto la seria possibilità di aprire un ciclo anche senza una proprietà solida. La famiglia Suning non dà garanzie per il futuro, nonostante questo l’allenatore non è certo di rimanere sulla. I trofei ...

