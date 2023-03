Investire in conto deposito: l’offerta di Banca Credem è davvero pazzesca (Di martedì 21 marzo 2023) Conti deposito con vincolo: ecco la migliore offerta proposta da Banca Credem. Scopriamo quali sono le condizioni economiche del prodotto. In tempi di recessione economica e di continui rincari i risparmiatori sono alla ricerca di validi strumenti di gestione del risparmio. Oltre ai BOT e BTP, gli investitori amano detenere nel proprio portafoglio investimenti anche i prodotti offerti da Poste Italiane (libretto di risparmio postale e buoni fruttiferi postali), oltre alla possibilità di optare per i conti deposito offerti dalle banche. Quali sono le migliori offerte di conti deposito vincolati e non vincolati? Scopriamo la migliore offerta commerciale proposta da Banca Credem: ecco di quale prodotto si tratta e quali sono le condizioni economiche. Conti ... Leggi su blowingpost (Di martedì 21 marzo 2023) Conticon vincolo: ecco la migliore offerta proposta da. Scopriamo quali sono le condizioni economiche del prodotto. In tempi di recessione economica e di continui rincari i risparmiatori sono alla ricerca di validi strumenti di gestione del risparmio. Oltre ai BOT e BTP, gli investitori amano detenere nel proprio portafoglio investimenti anche i prodotti offerti da Poste Italiane (libretto di risparmio postale e buoni fruttiferi postali), oltre alla possibilità di optare per i contiofferti dalle banche. Quali sono le migliori offerte di contivincolati e non vincolati? Scopriamo la migliore offerta commerciale proposta da: ecco di quale prodotto si tratta e quali sono le condizioni economiche. Conti ...

