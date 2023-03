Intollerante al caz***o? Maria De Filippi sconcertata | gelo a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Non c'è pace per Gemma Galgani, ben lontana dal trovare una “pax amorosa”. Il motivo dell'inquietudine viene dal suo cavaliere, Silvio, e dalle sue richieste insistenti. Durante l'ultima puntata di Uomini & Donne, il cavaliere e la dama del Trono over sono stati al centro della scena e subito Silvio ha spiazzato tutti: "Stasera non ho voglia di uscire con Gemma, mi rompo le p***e di fare un'altra cena". I due si frequentano da più di un mese e, se lei è più guardinga, lui vorrebbe subito quagliare. “Ancora ore con lei a cena a guardare il piatto? È una noia mortale. Non mi interessa", ha sbottato Silvio, che ha poi raccontato di aver sì trascorso un bel pomeriggio con Gemma, ma è spazientito, perché la dama sembrerebbe non apprezzare quei momenti. Al che Gemma dice la sua: "Ieri ti ho detto delle cose belle. Solo che abbiamo un modo diverso di raccontarle. Non nascondo ...