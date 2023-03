Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - DiMarzio : #Inter, ancora problemi per #Skriniar, costretto ad abbandonare il ritiro della Slovacchia - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambros… - sportli26181512 : Inter, Skriniar: 'I due trofei dell'anno scorso un grande risultato. Supercoppa? Fantastica': Milan Skriniar, difen… - pomodiritto : @JNerazzurro @Inter Se Skriniar torna alla Pinetina, secondo te prende per il culo pure la sua nazionale per tornar… -

Commenta per primo Milannon ce la fa e alza bandiera bianca: il difensore dell'non prenderà parte ai prossimi impegni della Slovacchia . Come comunica la federazione slovacca, il centrale classe '95 è stato ...23 Mezza rosa in partenza, l'della prossima stagione avrà un volto decisamente diverso e la prossima finestra di mercato ... Chiaramente passando da difesa e centrocampo, conche ha già ...Fari puntati su Salisburgo per la squadra di mercato nerazzurra. È lì che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno individuato un serio candidato a raccogliere l'eredità di Milana partire da giugno, quando lo slovacco farà le valige per trasferirsi a Parigi. A colmare il vuoto sul centro - destra della difesa nerazzurra potrebbe essere il 23enne Oumar Solet, colosso ...

Muscoli e ambizione: chi è Solet, il colosso che piace all'Inter per il post Skriniar La Gazzetta dello Sport

Ora è ufficiale: Milan Skriniar non scenderà in campo con la Slovacchia in questa sosta. Il difensore dell’Inter aveva risposto alla convocazione per gli impegni contro Lussemburgo e Bosnia ma nel ...Milan Skriniar non ce la fa e alza bandiera bianca: il difensore dell'Inter non prenderà parte ai prossimi impegni della Slovacchia. Come comunica la federazione slovacca, il centrale classe '95 è ...