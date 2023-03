Inter sicura, gol Juventus da annullare! Amarezza ma no alibi – CdS (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano a tenere banco le polemiche dopo il discusso gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus. Il club nerazzurro, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è sicuro che il gol fosse da annullare. ANNULLARE – Continuano le polemiche relative al gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro è sicuro che le immagini testimonino di come, prima della rete del serbo, ci siano due tocchi di mano da parte di calciatori della Juventus: uno di Rabiot ed uno di Vlahovic. Tuttavia, nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha evitato nuove prese di posizione e l’intenzione è quella di non alimentare ulteriori polemiche: si vuole evitare, secondo il quotidiano, di concedersi ulteriori alibi. Anche perché, ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano a tenere banco le polemiche dopo il discusso gol di Kostic che ha deciso. Il club nerazzurro, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è sicuro che il gol fosse da annullare. ANNULLARE – Continuano le polemiche relative al gol di Kostic che ha deciso. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro è sicuro che le immagini testimonino di come, prima della rete del serbo, ci siano due tocchi di mano da parte di calciatori della: uno di Rabiot ed uno di Vlahovic. Tuttavia, nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha evitato nuove prese di posizione e l’intenzione è quella di non alimentare ulteriori polemiche: si vuole evitare, secondo il quotidiano, di concedersi ulteriori. Anche perché, ...

