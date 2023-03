Inter | Retegui sarà il nuovo Lautaro Martinez? Il club lo segue e ha un asso nella manica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Retegui sarà il nuovo #LautaroMartinez? Il club lo segue e ha un asso nella manica - Daniele20052013 : #calciomercato. #Retegui-#Inter, i nerazzurri ci provano: primi contatti con il padre - Luxgraph : Argentina, parla Scaloni: dalla richiesta a Di Maria a Retegui con l’Italia - infoitsport : Retegui in Italia per restare? L'Inter pensa a lui come nuovo partner di Lautaro - infoitsport : Anche l’Inter su Retegui: Colidio possibile contropartita -

, i nerazzurri pensano all'attaccante italoargentino per l'estate: primi contatti avviati con il padre Qualcosa si muove in casaper il possibile acquisto di Mateo, fresco ...Servirà, però, trovare la quadra tra Boca (detentrice del cartellino), Tigres e necessità nerazzurre, per realizzare il sogno dell'e di, e battere la concorrenza dei club spagnoli e ...... vicecampione del mondo nel 1994 e oggi commentatore per Sky Sport , la convocazione diin ... Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Porto -0 - 0 21:00 Man. City - Lipsia 7 - 0 ...

Inter, è Colidio la carta per avere Retegui. I nerazzurri lo seguono da oltre un anno e... La Gazzetta dello Sport

Prima di Roberto Mancini, sulle tracce di Mateo Retegui c’era già l’Inter. La punta del Tigre, convocata in Nazionale dal ct jesino, è l’uomo del momento e su di lui si scatenerà un’asta estiva per ...MilanNews.it Matias Retegui è la grande novità della nazionale italiana. Prima della chiamata di Roberto Mancini si sapeva poco di lui, a meno che non si è un… Leggi ...