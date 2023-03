Inter, rabbia altissima verso gli arbitri: contestato uno dei tocchi di mano – SM (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter mantiene alta la sua rabbia per quanto avvenuto contro la Juventus domenica scorsa. Sport Mediaset fa sapere qual è l’episodio più contestato dei tanti nel gol di Kostic. UNO SU TUTTI – L’Inter è furiosa per come si è sviluppata la partita contro la Juventus domenica. Non tanto per la prestazione, che sarà oggetto di ulteriori valutazioni (vediarticolo), quanto perché si ritiene che la gara sia stata condizionata dall’arbitraggio. Il riferimento, ovviamente, è al gol di Filip Kostic che l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni hanno giudicato regolare. Sport Mediaset torna sulle polemiche e sui tre tocchi di mano nell’azione che ha deciso il derby d’Italia. Quello che l’Inter contesta è l’ultimo, di Dusan Vlahovic, ancora più del primo di Adrien ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) L’mantiene alta la suaper quanto avvenuto contro la Juventus domenica scorsa. Sport Mediaset fa sapere qual è l’episodio piùdei tanti nel gol di Kostic. UNO SU TUTTI – L’è furiosa per come si è sviluppata la partita contro la Juventus domenica. Non tanto per la prestazione, che sarà oggetto di ulteriori valutazioni (vediarticolo), quanto perché si ritiene che la gara sia stata condizionata dall’arbitraggio. Il riferimento, ovviamente, è al gol di Filip Kostic che l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni hanno giudicato regolare. Sport Mediaset torna sulle polemiche e sui tredinell’azione che ha deciso il derby d’Italia. Quello che l’contesta è l’ultimo, di Dusan Vlahovic, ancora più del primo di Adrien ...

